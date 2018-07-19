01:30 19.07.2018 | Общество | Новости
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Астрономы обнаружили десять новых спутников Юпитера

Команда американского астронома Скотта Шеппарда открыла десять новых спутников у крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера.

Астрономы обнаружили десять новых спутников Юпитера

Таким образом, теперь их общее количество достигло 79. Как сообщает Gizmodo, диаметр небесных тел составляет от одного до четырех километров.

При этом ученые предполагают, что они могут быть обломками более крупных спутников, разрушенных столкновениями.

Впервые некоторые новые небесные тела заметили, когда искали отдаленные объекты на краю Солнечной системы, за Плутоном, используя четырехметровый телескоп Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили. После годичного отслеживания орбит этих объектов ученые смогли подтвердить, что это спутники Юпитера.

Два из этих спутников вращаются вокруг Юпитера в том же направлении, что и планета. Они, как полагают астрономы, являются кусками более крупной луны, которая давно разрушена столкновением.

Семь других спутников вращаются немного дальше от Юпитера, и в противоположном направлении, то есть являются ретроградными. В этом более отдаленном регионе есть много других ретроградных спутников, которые попадают в три отдельные группы со сходными орбитами. Исследователи считают, что эти три группы были когда-то тремя большими спутниками, которые также были уничтожены столкновениями.

Девять новых спутников пока остаются безымянными, а вот десятый уже получил от Шеппарда и его команды имя Valetudo, в честь правнучки Юпитера, римской богини здоровья и гигиены. Этот спутник вращается по тому же общему пути, что и все ретроградные спутники, но в противоположном направлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ученые получили новые данные об обнаружении активных гейзеров на другом спутнике Юпитера - Европе.


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