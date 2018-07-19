08:17 19.07.2018 | Общество | Новости
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Афганистан сотрясло мощное землетрясение

Сегодня июля на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Афганистан сотрясло мощное землетрясение

Стоит отметить, что эпицентр толчков залегал энергетическим классом 10,8 в 890 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра 36.97 градуса северной широты, 70.34 градуса восточной долготы. Глубина – 180 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

В данный момент информации о жертвах и пострадавших нет, никаких разрушений также не замечено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Греции произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес.


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