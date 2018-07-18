Знаменитая кричалка "Путин ху*ло": ультрасы "Динамо" не исполняют ее уже полтора года

Первое исполнение песни состоялось во время совместного шествия харьковских и донецких ультрасов в день проведения футбольного матча "Металлист" (Харьков) — "Шахтер" (Донецк) 30 марта.

Но мало кто знает, что эта кричалка не всегда посвящалась Путину. Первым ее героем был Григорий Суркис. В бытность его президентства в ФФУ, ультрасы частенько пели "Суркис ху*ло" на стадионах. Однако, после того, как хит пережил трансформацию, о прежней его версии практически забыли.

"Эта песня – заряд, в который могли вставляться разные фамилии, – прокомментировал изданию "Футбол 24" фанат с 20-летним стажем, представившийся как пресс-атташе фан-движения "Металлиста". – Впервые она прозвучала, когда у нас с Григорием Суркисом, тогдашним президентом ФФУ, были не очень хорошие отношения. Потом это немного забылось. Когда произошли революционные события, то, конечно, Путин стал новым "героем". Он туда прям просился. То есть, никто не сидел в раздумьях, какую бы злую песню о Путине придумать. Все произошло само собой".

Последний раз "Путин ху*ло" прозвучала в исполнении динамовских ультрасов в апреле 2017 года. Тога играли "Динамо" и "Шахтер".

С тех пор прошло уже почти полтора года, но хит, как по команде сверху, перестали исполнять на всех украинских стадионах.

В чем причина лояльности ультрасов к российскому президенту попыталось разобраться и наше издание.

На правах анонимности, один из ультрасов "Динамо" пояснил, что кричалку действительно перестали петь по просьбе "одного человека, имеющего должность в УЕФА". И связано это якобы с тем, что за ее исполнение в ФФУ могут принять решение о наказании команды за нарушение дисциплины.

Однако отметим, что за все время пения "Путин ху*ло" (с 2014 по 2017 год) никто и никогда не был наказан.

Редакция не имеет достаточных оснований для того, чтобы что-либо утверждать на 100%, однако может предположить, что "запрет" на кричалку о Путине инициировал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис (он же вице-президент УЕФА) по причине своей тесной дружны с кумом Путина – Медведчуком.

Косвенно подтверждает этот факт недавнее заявление народного депутата Андрея Лувуса. В интервью британскому журналисту Тиму Вайту он отметил, что Григорий Суркис выступил посредником между Россией и ФИФА, когда принималось решение о стране, принимающей ЧМ – 2018.

"Григорий Суркис и Виктор Медведчук — приближенный к Путину украинский политик — они помогали России не только получить ЧМ, но и впоследствии сохранить право на его проведение, когда на ФИФА начали оказывать давление. Суркис-старший в этом вопросе способствовал как известная и влиятельная в футбольных кругах личность", — отметил британский журналист Вайт.

"Украинским медиа и спецслужбам известно, что с 2015 года, от первого визита Суркиса и Медведчука в Санкт-Петербург, проходили консультации по поводу проведения и содействия Суркисом, из-за его возможностей в УЕФА, чтобы чемпионат мира прошел именно в России", — уточнил, в свою очередь, депутат Андрей Левус.

Добавим, что Григорий Суркис и по сей день сохраняет за собой должность вице-президента УЕФА, а следовательно, имел достаточно инструментов для лоббирования интересов РФ на международной футбольной арене.

Если же, наше издание, ошиблось в своих выводах, и ультрасы таки не подконтрольны ни братьям Суркисам, ни кому-либо другому из числа футбольных функционеров, то песня "Путин ху*ло" прозвучит на стадионах Украины уже в ближайшее время… Не так ли?

Источник: begemot.media