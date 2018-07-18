14:29 18.07.2018 | Общество | Новости
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В утечке данных Facebook зафиксировали российский след

Британский консерватор Дамиан Коллинз рассказал, что многие страны в том числе Россия, имели непосредственное дело к вмешательству к утекшим данным пользователей Facebook.

В утечке данных Facebook зафиксировали российский след

Это выяснило Управление по информационным вопросам, которое ответственно за защиту данных, передает CNN.

Стоит отметить, что речь идет о базах компании Cambridge Analytica, аффилированной с социальной сетью, которые занимались политическим консалтингом в своих целях.

Глава парламентского расследования об утечке данных добавил, что пока не известно о каких странах может идти речь. Сейчас проходит расследование этих данных.

Социальная сеть Facebook признала утечку данных 90 миллионов пользователей в апреле 2018 года.

Тогда основатель и глава компании Марк Цукерберг извинился за свое бездействие: по его словам, администрация не смогла отследить ни захват массивов информации о пользователях, ни возможное вмешательство российской стороны в выборы президента США. По словам Цукерберга, соцсеть была чересчур медлительна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг занял третье место, обогнав инвестора Уоррена Баффета в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg. По предварительным данным, на сегодняшний день состояние Цукерберга составило 81,6 млрд долларов, а Баффета - 81,2 млрд долларов.


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