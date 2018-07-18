В Украине за неделю корью заболели более 800 человек - Минздрав

Среди них 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе.

Таким данные во вторник вечером, 17 июля, представил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства, с начала года корью заболели 25 854 человек среди которых 10 449 взрослых и 15 405 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской. Тут всего переболевших 4 718 человек - 1 490 взрослых и 3 228 детей.

В Закарпатской области всего заболевших 2 868 человек - 528 взрослых и 2340 детей, в Ивано-Франковской - 2 569 человек - 739 взрослых и 1830 детей, Одесской - 2 008 человек - 996 взрослых и 1 012 детей, в городе Киеве - 1 810 человек - 1 110 взрослых и 700 детей и в Тернопольской области - всего 1 329 человек- 513 взрослых и 816 детей.

С начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенок. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по состоянию на вторник, 26 июня, больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, Киеве и Черновицкой области.