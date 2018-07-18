В Украине в среду тепло, дожди и грозы

Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в западных и северо-восточных областях местами сильные дожди. Ветер преимущественно западный, 5-10 метров на секунду.

Температура днем составит в среднем 20-26 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Однако осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

На западе Украины дождь, местами сильный, кое-где с грозами. Температура воздуха ночью составит 13-19 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 19-25 градусов.

На севере страны в среду также кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью не опуститься ниже 14-20 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 20-26 градусов.

В центре Украины ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 22-27 градусов.

На востоке страны сегодня ночью дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 22-27 градусов.

На юге Украины ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 15-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

В Крыму сегодня небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 16-21 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака - к дождю. По этому поводу говорили: "С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи - будет дождь".