18:35 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве два десятка человек заразились опасной болезнью

Советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская рассказала, что в Киеве зарегистрирован 21 человек заразился болезнью Лайма.

В Киеве два десятка человек заразились опасной болезнью

По ее словам, такая статистика является обычной для этого времени года.

Бактерия воздушно-капельным путем не передается. Для того, чтобы возникла болезнь Лайма, надо, чтобы был контакт со слюной клеща. Когда она попадает в кожу, попадает и возбудитель боррелиоза. От момента укуса до момента возникновения заболевания должно пройти некоторое время. Это может быть от семи до 14-ти, до 21-го дня.

Медики советуют, что если клещ живой, его можно в герметичной посуде доставить в учреждения, которые делают проверку инфицирован клещ или нет. При этом врачи настаивают на том, что после укуса клеща необходимо обратиться к семейному врачу или в травмпункт.

Как сообщал "УРА-Информ", в результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к медикам обратились 25 человек.


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