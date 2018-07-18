В Японии аномальная жара уже убила 12 человек

По состоянию на утро среды, 18 июня, почти десять тысяч человек госпитализированы в медицинские учреждения с тепловыми ударами. Как сообщает местные СМИ, больше всего среди пострадавших людей пожилого возраста, которые не следят за временем пребывания на солнце и не используют кондиционеры в целях экономии.

Жителей Японии просят принять меры для предотвращения тепловых ударов, поскольку ожидается, что жаркая погода продержится в стране до 22 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за мощных ливней, которые пронеслись по Японии, умерло по меньшей мере 219 человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга. Чиновник оценил экономический ущерб, причиненный стихией сельскому хозяйству, лесоводству и водному промыслу в 48,1 млрд японских иен, предупредив, что в ходе дальнейшего исследования ситуации этот показатель может повыситься.