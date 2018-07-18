08:59 18.07.2018 | Общество | Новости
100199107:Polishuk

В Японии аномальная жара уже убила 12 человек

В Японии в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 12 человек.

В Японии аномальная жара уже убила 12 человек

По состоянию на утро среды, 18 июня, почти десять тысяч человек госпитализированы в медицинские учреждения с тепловыми ударами. Как сообщает местные СМИ, больше всего среди пострадавших людей пожилого возраста, которые не следят за временем пребывания на солнце и не используют кондиционеры в целях экономии.

Жителей Японии просят принять меры для предотвращения тепловых ударов, поскольку ожидается, что жаркая погода продержится в стране до 22 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за мощных ливней, которые пронеслись по Японии, умерло по меньшей мере 219 человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга. Чиновник оценил экономический ущерб, причиненный стихией сельскому хозяйству, лесоводству и водному промыслу в 48,1 млрд японских иен, предупредив, что в ходе дальнейшего исследования ситуации этот показатель может повыситься.


Поделиться
Читайте также:
 
В Индии обрушилось здание, под обломками оказались более 50 людей - ФОТО В США столкнулись два самолета, три человека погибли В Украине за неделю корью заболели более 800 человек - Минздрав Трамп заверил, что санкции США против России останутся в силе
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив