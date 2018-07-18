В Днепре полиция изъяла у мужчины девять гранат - ФОТО

В арендованном гараже на улице Большая Диевская правоохранители изъяли девять гранат. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, основанием для проведения обыска стало открытое в мае 2018 года уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Кража.

Во время расследования выяснилось, что 39-летний мужчина может хранить большое количество боеприпасов. После проведения обыска эта информация подтвердилась. Правоохранители изъяли пять гранат Ф-1, четыре гранаты РГД-5, запалы к ним, 58 патронов калибра 5.45 мм и 600 граммов артиллерийского пороха.

Вместе с тем мужчина пояснил, что боеприпасы он привез из зоны боевых действий, где проходил службу.

Все изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области была выявлена одна ручная граната, а также прочие боеприпасы. Так, в тайнике на Донетчине выявлены патроны в количестве 80-ти штук, а также медаптечка, которая была изготовлена в России. Также найдено и воинское снаряжение.