Утратив веру словам политиков: СМИ удаляют блоги нардепов, пишущих не правду

Одним из первых пример борьбы с неправдой из уст украинских народных депутатов продемонстрировал сайт "Корреспондент". Редакция этого медиа- ресурса удалила со своей страницы авторский блог народного депутат от Радикальной партии Сергея Рыбалки.

Сегодня нардеп у себя в Фейсбук сообщил дословно следующее:

"О результатах нашей борьбы за жизнь и здоровье маленькой Анастасии Кардаш, а также о возбуждении уголовного дела по факту бездействия врачей Тернопольской областной больницы читайте в моем блоге на сайте издания Корреспондент".

К посту прилагается ссылка. Но на самом "Корреспонденте" блог Рыбалка был удален.

Причина такого поступка редакции "Корреспондента" более, чем резонная. Ведь, депутат все просьбы о помощи детям, которые поступают к нему от украинцев, переадресовывает другим чиновникам.

Убедиться в этом просто: достаточно ознакомиться с запросами Рыбалки на официальном сайте Парламента.

Из текста запросов следует, что радикала часто просят о помощи родители больных детей. К примеру, родители Валерии Якименко (девочки страдающей тяжелой формой ДЦП) просили у нардепа помощи в реабилитации их ребенка. В ответ Рыбалка лишь переадресовал проблему семьи и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Еще один запрос Рыбалки свидетельствует о том, что за помощью к нему обращалась и семья девочки Анастасии Кардаш из Тернопольской области (о ней и был блог). В этом случае, родители больного ребенка просили не только помочь с лечением малышки, но и с привлечением к ответственности виновных врачей, которые по утверждению семьи, не сразу оказали ребенку необходимую медицинскую помощь.

От даты обращения родителей Насти к Рыбалке до его депутатского запроса по этому поводу прошло почти 3 месяца! По истечению этого времени, проблему родителей и ребенка радикал просто переадресовал на Супрун и министра внутренних дел Арсена Авакова. В своих запросах к чиновникам КМУ Рыбалка просил: "провести перевірку викладених фактів" и "взяти на особистий контроль притягнення до відповідальності винних".

Навряд ли, такую абсолютно несвоевременную и малоэффективную помощь Рыбалки детям вообще можно назвать действенной.

Но в этой истории примечателен еще один факт: история о том, как радикал «пересылает» просьбы родителей больных детей другим чиновникам впервые была освещена украинскими СМИ буквально накануне. Сегодня же, он наспех написал блог на эту тему, пытаясь хоть как-то продемонстрировать свою не безучастность в судьбе маленьких украинцев. Но, был пойман на лукавстве, в частности и реакторами сайта "Корреспондент". Удалить его оправдательный блог за это - очень справедливое решение. Возможно, такой шаг журналистов подстегнет Рыбалку помочь хоть одному ребенку не "запросом", а реальным каким-то поступком.

Источник: antikor.com.ua