Украину скоро посетит делегация Константинополя с новостями по Томосу

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Автокефалия для Украины: как проходит подготовка к созданию единой поместной церкви".

Сообщается, что на следующей неделе в УПЦ ожидают делегации всех поместных православных церквей. В данное время почти все подтвердили свое участие и прислали соответствующую информацию о том, кто будет представлять каждую церковь.

Как отметил заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Николай Данилевич, представители православных поместных церквей - Александрийской, Иерусалимской, Болгарской, Сербской, Румынской и других - будут в ближайшее время в Украине. В то же время Данилевич не уточнил будет ли кто-то от Константинопольского патриархата.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №8284 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине.