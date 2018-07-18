10:44 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский режиссер вновь написал письмо из колонии

Политзаключенный в стенах российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, написал письмо авторам фильма "Война химер" Марии и Анастасии Старожицким.

Украинский режиссер вновь написал письмо из колонии

Как сообщают украинские СМИ, послание было написано в его день рождения, 13 июля.

В своем письме режжисер, который голодает и пятый год подряд незаконно задержан в российской тюрьме написал пожелание: "Никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать! Удачи в новых фильмах, надеюсь, что когда-нибудь побываю на ваших премьерах. Рад, что у вас все так хорошо получилось с прошедшим проектом, что вы его завершили и он удачно пошел".

В свою очередь, сами режиссеры рассказали, как во время работы над фильмом их поддерживало первое письмо Сенцова, отправленное из Лефортово, зимой 2015-го.

Мария Старожицкая рассказала, что в письме было написано, что подобные фильмы можно делать только о себе и не отступать от задуманого. Кроме того, Сенцов процитировал в письме режиссера Алексея Германа: "В нашей профессии больше сдавшихся, чем проигравших…".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мать украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.


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