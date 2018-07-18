12:58 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Специальная комиссия проверит детские лагеря по всей стране

По поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по всей стране проверят детские заведения на предмет соблюдения санитарных норм и безопасного питания.

Специальная комиссия проверит детские лагеря по всей стране

Об этом он сообщил после последнего случая массового отравления в детском лагере в Донецкой области.

Глава правительства также поручил профильным структурам принять меры относительно инцидента.

Так, профильные министерства и ведомства должны принять меры по ситуации отравления детей в лагере "Ястребок" в Донецкой области. Также будут осуществлены проверки в детских заведениях Украины на соблюдение санитарных норм и безопасного питания.

Ранее сообщалось, что в больницу с симптомами острой кишечной инфекции доставили 84 человека из детского лагеря в Донецкой области. Из них были госпитализированы 68 детей.

Создана комиссия по расследованию этого случая и выяснения его причин. Лагерь временно закрыли.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", из-за пищевого отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области госпитализировали 84 человека, из них 68 детей. Отмечается, состояние пятерых детей "близкое к тяжелому". 


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