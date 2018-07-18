Правоохранители готовятся к массовым акциям в крупных городах страны

Об этом сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, к обеспечению правопорядка будут привлечены все подразделения Национальной полиции и Нацгвардии, а также взрывотехники, тактические группы и кинологи.

Стоит отметить, что в июле-августе в Украине пройдет большое количество массовых мероприятий. 21 июля в Одессе пройдет финал Суперкубка Украины по футболу, 19 июля в Кривом Роге запланирован Марш равенства, 27-28 июля пройдет Крестный ход и торжества по случаю Крещения Руси, 19 августа Марш равенства пройдет в Одессе, а 24 августа мы готовимся к празднованию Дня Независимости.

Все эти меры приходятся на активную фазу туристического сезона, поэтому все подразделения МВД пройдут дополнительную подготовку во время командно-штабных учений, для усовершенствования взаимодействия личного состава и готовности ко всем ситуациям.

Кроме того, руководитель Нацполиции Сергей Князев отметил, что проведение Крестного хода в Киеве может быть намеренно политизированно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице 24, 27 и 28 июля будет ограничено движение транспорта из-за молебнов и крестных ходов по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси.