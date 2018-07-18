Польша передала Украине бывшего главбуха "Укрспирта" Безродного

В Украине его привлекут к уголовной ответственности. Об этом в среду, 18 июля, утром на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, досудебным расследованием было установлено, что Безродный по предварительному сговору с другими должностными лицами растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 миллионов 808 тысяч 631 гривен.

Он также по предварительному сговору с группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к не поступлению в госбюджет средств в размере 49 миллионов 859 тысяч 541,23 гриве, - написала Сарган, добавив, что фактическая передача Безродного была осуществлена 16 июля 2018 года в международном пункте пропуска "Дорогуськ-Ягодин".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Генеральной прокуратуре Украины утвердили обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении начальника охраны и старшего бухгалтера ГП " Укрспирт", а также агента по снабжению ЗАО "Люботинский завод "Продтовары". По данным следствия, почти 440 тысяч литров этилового спирта исчезло во время перевозки.