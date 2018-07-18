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Под Обуховом полиция обнаружила более двух тысяч кустов конопли

В селе Перегоновка Обуховского района Киевской области полиция обнаружила 2020 кустов конопли.

Под Обуховом полиция обнаружила более двух тысяч кустов конопли

Трава росла на территории частного домовладения, владельцем которого является 46-летний местный житель. Как сообщает во вторник, 17 июля, пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, мужчина объяснил, что выращивал растения для собственного потребления.

Несколько растений было изъято для проведения экспертизы, остальные правоохранители уничтожили путем сожжения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Посев или выращивание снотворного мака или конопли. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, пограничники Харьковского отряда в понедельник, 16 июня, в пункте пропуска "Гоптовка" задержали мужчину. 44-летнего гражданина Украины пытался провезти через границу коноплю и гашиш. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, во время таможенного контроля автомобиля Opel, на котором ехал мужчина, пограничная собака, натренированная на поиск наркотиков, заволновалась.


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