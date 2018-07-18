Норма о минимальном проходном балле в 150 вступила в силу

Это нормы о минимальном проходном балле на уровне 150 баллов по всем необходимым сертификатам ВНО - биологии, химии или математике. Как сообщает в среду, 18 июля, пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, 12 июля в стране началась вступительная кампания.

Впервые в Украине для поступления на медицинские специальности преодолеть порог в 150 баллов по конкурсным предметам необходимо всем абитуриентам, независимо от формы обучения.

В министерстве также напомнили, что в этом году за средства государственного бюджета будут готовить 4507 медицинских работников (специальность "Медицина"). При этом места не закреплены за конкретными вузами, они будут распределяться по процедуре "широкого конкурса", в соответствии с чем вузы, в которые подали заявления больше абитуриентов, получат больше мест по госзаказу.

Благодаря новым правилам поступления на медицинские специальности решающее значение имеют знания абитуриентов и их мотивация стать медиком, - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, как сообщалось, в 2017 году Министерство здравоохранения Украины инициировало введение минимального проходного балла для абитуриентов-медиков не ниже 150 баллов по каждому из сертификатов ВНО. Планировалось, что нововведение с целью повышения "качества" студента будет распространяться на специальности "Стоматология", "Медицина", "Фармация, промышленная фармация", "Педиатрия".