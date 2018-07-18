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На Донбасс прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Франции - ФОТО

Во вторник, 17 июля, из Франции на Донбасс прибыла очередная партия гуманитарной помощи.

На Донбасс прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Франции - ФОТО

Помощь оказала Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина". Ее доставили представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, грузовики привезли десятки тонн груза медицинского назначения - медицинские кровати, матрасы, тележки, мебель, одежда для медицинского персонала и другое медицинское оборудование. По словам заместителя командующего ООС полковника Александра Доманского, груз медицинского назначения будет направлен в медицинские учреждения, детские учреждения населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения для улучшения жизни местных жителей.

В первую очередь гуманитарная помощь будет направляться в гражданские медицинские учреждения прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. В частности, в Марьинку, Селидово, Бахмут, Краматорск, Золотое, Горское, Сватово, Троицкое, Кременное и другие населенные пункты, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июня из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз. Доставку 55 тонного груза, состоявшего из продуктов питания и промышленных товаров (школьная мебель и холодильники) осуществляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.


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