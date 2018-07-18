09:42 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На день Независимости в Киеве покажут новейшее оружие

На торжественном параде ко Дню Независимости украинцам покажут оружие, которое видели только на испытаниях.

На день Независимости в Киеве покажут новейшее оружие

Как сообщил военный эксперт, для граждан страны это первая возможность увидеть практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные.

Кроме того, в этом году по Крещатику пройдут оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная реактивная система "Верба", новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана". Не смогут показать только легендарный боевой танк "Ноту".

Также по главной улице страны пойдут две парадные "коробки". В их состав войдут курсанты первого и второго курсов факультетов разведки и десантно-штурмовых войск.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в августе 2018 года украинцы будут отдыхать девять дней. Украина отмечает День Независимости. Поэтому украинцы получают три законных выходных дня подряд: с пятницы, 24 августа, по воскресенье, 26 августа. Четверг, 23 августа, будет сокращенным рабочим днем.


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