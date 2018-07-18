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Лагерь в Донецкой области, где отравились дети, закрыли

Детское учреждение оздоровления и отдыха "Ястребок" в Лиманском районе Донецкой области, где произошло массовое отравление детей, закрыли.

Лагерь в Донецкой области, где отравились дети, закрыли

С сегодняшнего дня, среды, 18 июля, заведение прекращает какую-либо деятельности по приему детей на оздоровление и отдых. Как сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по состоянию на сегодняшний день из лагеря с признаками острой кишечной инфекции в больницы Донецкой области госпитализировали 91 пострадавшего, в том числе 76 детей и 15 взрослых с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит".

На данный момент отобраны образцы проб пищевых продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследован персонал учреждения.

По предварительным результатам эпидрасследования установлено, что первый случай заболевания возник 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания регистрировались 16 и 17 июля.

Во время проведения обследования пищеблока выявлены нарушения санитарного законодательства:

на пищеблок допустили работника с признаками дисфункции кишечника (работала 16-17 июля);

на работу приняли работников кухни без прохождения должного медицинского осмотра; персонал не соблюдает требований личной гигиены (в частности, отсутствует мыло, антисептик, полотенца для рук).

Кроме того, в питании детей используются блюда, не включенные в согласованное Госпродпотребслужбой перспективное меню; отсутствует журнал скоропортящейся продукции; не соблюдаются товарное соседство в холодильниках и температурные режимы хранения пищевых продуктов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 июля произошло массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха "Ястребок", недомогание почувствовали 60 детей, из них госпитализировано 33 ребенка.


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