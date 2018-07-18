09:24 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Количество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человек

По состоянию на утро среды, 18 июля, из-за пищевого отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области госпитализировали 84 человека, из них 68 детей.

Количество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человек

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.  

Отмечается, состояние пятерых детей "близкое к тяжелому". В частности, в настоящее время трое пострадавших находятся в Краматорске и двое в Славянске. В свою очередь остальные - в стабильном состоянии от удовлетворительного до средней степени тяжести.

Как отметили родители детей, они еще почувствовали ухудшение здоровья после ужина в понедельник, 16 июля. Так, сначала в больницу попали 33 ребенка, в течение суток количество больных удвоилось.

Донецкая военно-гражданская администрация прекратила работу лагеря до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к медикам обратились 25 человек. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации. 


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