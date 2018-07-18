Количество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человек

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, состояние пятерых детей "близкое к тяжелому". В частности, в настоящее время трое пострадавших находятся в Краматорске и двое в Славянске. В свою очередь остальные - в стабильном состоянии от удовлетворительного до средней степени тяжести.

Как отметили родители детей, они еще почувствовали ухудшение здоровья после ужина в понедельник, 16 июля. Так, сначала в больницу попали 33 ребенка, в течение суток количество больных удвоилось.

Донецкая военно-гражданская администрация прекратила работу лагеря до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к медикам обратились 25 человек. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.