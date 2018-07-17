Во вторник Украину накроют дожди с грозами, местами сильные

Погода в этот день будет влажной, но теплой. Кроме южной части, кратковременные дожди и грозы пройдут в Луганской, Харьковской, Сумской, днем также в Черниговской, Киевской, Житомирской, Закарпатской областях и в Карпатах местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем в среднем составит 20-25 градусов тепла.

В Киеве сегодня солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидается дождь c грозой, который вечером перейдет в мелкий дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-18 теплых градусов. Днем потеплеет до 22-24 градуса.

На западе Украины кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 18 до 25 градусов со знаком плюс.

На севере страны сегодня ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-25 градусов.

В центре Украины также кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 13-19 градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов, в Днепропетровской области до 25-30 градусов.

На востоке Украины кратковременный дождь, местами грозы, в Луганской области днем кое-где возможен град. В Донецкой и Луганской областях местами шквалы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха ночью составит 13-18 теплых градусов. Днем температура воздуха поднимутся до отметки в 20-26 градусов выше нуля, в Донецкой области 25-30 градусов.

На юге страны во вторник без существенных осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-21 градуса. Днем воздух прогреется до 25-31 градуса.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 17 июля отмечается день памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Этот день определял погоду 11 августа: Каков Андрей - таков и Калинник (11 августа). Наши предки в этот день наблюдали, как "играет месяц". Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая "игра" предшествует хорошему урожаю.