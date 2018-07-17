В августе украинцы будут отдыхать девять дней

Соответствующие нормы предусмотрены Кодексом законов о труде и распоряжением Кабинета министров.

В пятницу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости.

Поэтому украинцы получают три законных выходных дня подряд: с пятницы, 24 августа, по воскресенье, 26 августа. Четверг, 23 августа, будет сокращенным рабочим днем.

Всего в августе будет 22 рабочих дня и 9 официальных выходных.

Как сообщал "УРА-Информ", в минувшие выходные в столице подорожал проезд в общественном транспорте.