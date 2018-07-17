12:53 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В августе украинцы будут отдыхать девять дней

В августе 2018 года украинцы будут отдыхать девять дней.

В августе украинцы будут отдыхать девять дней

Соответствующие нормы предусмотрены Кодексом законов о труде и распоряжением Кабинета министров.

В пятницу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости.

Поэтому украинцы получают три законных выходных дня подряд: с пятницы, 24 августа, по воскресенье, 26 августа. Четверг, 23 августа, будет сокращенным рабочим днем.

Всего в августе будет 22 рабочих дня и 9 официальных выходных.

Как сообщал "УРА-Информ", в минувшие выходные в столице подорожал проезд в общественном транспорте. 


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