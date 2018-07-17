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Украинец пытался вывезти в Россию 14 килограммов наркотиков

Пограничники Харьковского отряда в понедельник, 16 июня, в пункте пропуска "Гоптовка" задержали мужчину.

Украинец пытался вывезти в Россию 14 килограммов наркотиков

44-летнего гражданина Украины пытался провезти через границу коноплю и гашиш. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, во время таможенного контроля автомобиля Opel, на котором ехал мужчина, пограничная собака, натренированная на поиск наркотиков, заволновалась.

Поэтому было принято решение об углубленном осмотре машины. В топливном баке таможенники обнаружили 18 пакетов весом почти 10 килограммов с веществом серо-зеленого цвета, и восемь твердых пакетов общим весом более четырех килограммов с веществом коричневого цвета. Сам мужчина признался, что это конопля и гашиш.

Пограничники передали обнаруженные пакеты и их владельца представителям Службы безопасности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в воскресенье, 15 июля, таможенники на границе остановили Opel Omega со словацкой регистрацией. В нем было обнаружено около 20 килограммов янтаря. Как сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины, автомобиль прибыл в зону таможенного контроля пункта пропуска "Ужгород" Закарпатской таможни ГФС.


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