19:31 17.07.2018 | Общество | Новости
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Ученые выяснили, что правильное потребление алкоголя на ведет к полноте

По данным исследования, вошедшего в Докладе об ожирении, умеренное употребление алкоголя не ведет к росту жировой массы.

Ученые выяснили, что правильное потребление алкоголя на ведет к полноте

По словам диетолога больницы Сан-Раффаэле в Милане Алессандро Сайбене, алкоголь для организма является источником калорий, которые не используются для энергообмена. Это значит, если выпивать достаточно много, располнеть действительно возможно.

Тем, кто любит за ужином побаловать себя бокалом вина, специалисты рекомендуют запомнить одно правило: чтобы, выпивая, не поправляться, - нужно двигаться. Если мужчины и женщины в целом физически активны, то умеренное употребление алкоголя не будет грозить им возникновением ненужных жировых отложений, утверждают исследователи.

Умеренное количество - это максимум два бокала в день для мужчин и один для женщин.


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