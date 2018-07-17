Туринская плащаница оказалась подделкой

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Journal of Forensic Sciences.

В рамках эксперимента был использован манекен, настоящая человеческая кровь и ее искусственный заменитель с похожими свойствами. Специалисты провели анализ струек крови на тыльной стороне левой руки и возле раны от копья на груди. Если верить отпечаткам на плащанице, кровь с тыльной стороны ладони и вдоль руки стекала под углом в 45 градусов, что, по мнению ученых, невозможно, если тело находится в лежачем положении.

Ученые назвали нереалистичными следы от раны, полученной от копья. По мнению экспертов, кровь из нее стекала струйками, а не образовывала единое пятно. Еще одно пятно, находящееся в области поясницы, специалисты вообще не смогли воспроизвести в рамках эксперимента, хотя применяли разные позы для манекена.

Ученые полагают, что следы на Туринской плащанице, вероятно, не имеют никакого отношения к ранам Иисуса Христа, а сама реликвия является подделкой. С другой стороны, нельзя не признать, что окончательную точку в истории Туринской плащаницы ставить преждевременно.