Стали известны результаты дополнительной сессии ВНО 2018

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования на своей странице в Facebook, ясны результаты по предметам с украинского языка и литературы, математики, иностранных языков, биологии, история Украины, географии, физики, химии.

Так, каждый участник ВНО может ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов и карточкой результатов с указанными количествами тестовых баллов.

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник дополнительной сессии ВНО может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования в течении 5 календарных дней со дня официального объявления результатов.

Также будут размещены сведения результатов государственной итоговой аттестации, проведенной в форме внешнего независимого оценивания во время дополнительной сессии.

Итоговые баллы можно будет загрузить, воспользовавшись логином и паролем учебного заведения, полученными от регионального центра оценивания качества образования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",