12:38 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны результаты дополнительной сессии ВНО 2018

На информационных страницах участников дополнительной сессии ВНО были размещены результаты тестирования.

Стали известны результаты дополнительной сессии ВНО 2018

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования на своей странице в Facebook, ясны результаты по предметам с украинского языка и литературы, математики, иностранных языков, биологии, история Украины, географии, физики, химии.

Так, каждый участник ВНО может ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов и карточкой результатов с указанными количествами тестовых баллов.

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник дополнительной сессии ВНО может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования в течении 5 календарных дней со дня официального объявления результатов.

Также будут размещены сведения результатов государственной итоговой аттестации, проведенной в форме внешнего независимого оценивания во время дополнительной сессии.

Итоговые баллы можно будет загрузить, воспользовавшись логином и паролем учебного заведения, полученными от регионального центра оценивания качества образования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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