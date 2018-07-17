23:47 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Поезд "четырех столиц" запустят с 28 сентября, - Омелян

Осенью текущего года начнет курсировать поезд "четырех столиц".

Поезд

Билет на поезд Рига-Вильнюс-Минск-Киев, который будет запущен с 28 сентября, будет стоить 59 евро. Об этом во вторник, 17 июля, во время заседании Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, будет также прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в МИУ уже анонсировали запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига. В частности, заместитель главы ведомства Юрий Лавренюк сообщал, что стоимость билета (купе) из Киева в Ригу будет стоить около 1855 гривен.


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