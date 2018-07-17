Оккупированный Донбасс остался без Интернета

Как сообщает так называемое "минсвязи" ДНР", причиной послужило повреждение кабеля магистрального оператора телекоммуникаций на территории Российской Федерации, передает Depo.Донбас.

Авария на сети произошла в районе города Воронежа, сейчас специалисты российского оператора связи занимаются устранением последствий обрыва.

Отмечается, что ориентировочное время восстановления работы сети займет около пяти часов.

Как сообщал "УРА-Информ", в Шевченковском районе столицы полиция обнаружила и пресекла деятельность очередной виртуальной порностудии.