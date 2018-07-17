18:31 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Оккупированный Донбасс остался без Интернета

На оккупированной Донецкой области 17 июля начались сбои в работе сети Интернет.

Оккупированный Донбасс остался без Интернета

Как сообщает так называемое "минсвязи" ДНР", причиной послужило повреждение кабеля магистрального оператора телекоммуникаций на территории Российской Федерации, передает Depo.Донбас.

Авария на сети произошла в районе города Воронежа, сейчас специалисты российского оператора связи занимаются устранением последствий обрыва.

Отмечается, что ориентировочное время восстановления работы сети займет около пяти часов.

Как сообщал "УРА-Информ", в Шевченковском районе столицы полиция обнаружила и пресекла деятельность очередной виртуальной порностудии.


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