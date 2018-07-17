09:15 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в понедельник ранили одного украинского военного

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки понедельник, 16 июля, боевики 19 раз нарушали режим тишины.

На Донбассе в понедельник ранили одного украинского военного

В том числе один раз противник стрелял из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеский обстрелов был ранен один из украинских военных.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы ООС, российские оккупационные войска проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутового, Лебединского, Широкиного. Вместе с этим в районе Гнутового враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников три мины.

По данным разведки, двое боевиков были ранены.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 15 июля, в течении суток боевики 29 раз открывали огонь по украинским позициям. При этом один раз противник стрелял из запрещенного вооружения. В результате боевых действий ранен один украинский военный.


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