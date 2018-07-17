Минздрав подтвердил четвертый случай дифтерии

Ему ввели противодифтерийную сыворотку, но ребенок до сих пор в реанимации. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Согласно сообщению, врачи подтвердили четвертый случай заболевания с диагнозом дифтерия.

Мальчика госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы, - рассказали в Минздраве. В ведомстве также отметили, что тяжесть состояния обусловлена осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертываемостью крови.

По информации министерства 14 июля врачи обследовали 18 человек, среди них у четырех членов семьи мальчика обнаружили клинические признаки дифтерии, исследования продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 июля в Украине в третий раз зафиксировали заболевание дифтерией.

В Минздраве предупреждали, что существует большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии.