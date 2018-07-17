15:56 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Крути педали, чтобы не дали": Ломаченко зачитал рэп, готовясь к новому бою - ВИДЕО

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко в очередной раз продемонстрировал, как занимается на велотренажере и зачитал короткое четверостишие под соответствующую музыку.

Об этом украинец сообщил в своем Instagram. 

"Продолжаем идти к своей цели. И одновременно крутим педали, чтобы не дали", – написал Василий на манер рэп-исполнителя.

Отметим, что в настоящее время боксер проходит курс восстановление от поединка против Хорхе Линареса.

По словам менеджера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, Васиоий делает бой с тенью и это скорее всего не понравится его доктору. Вместе с тем украинский боксер делает некоторые упражнения, но на травмированное плечо все еще не дает нагрузку.

"У Васи есть люди, которые следят за восстановлением в центре реабилитации", – говорит Климас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Василий Ломаченко предложил Линаресу поставить по 100 тыс долларов на свою победу в грядущем поединке. Ранее Линарес стал распускать слухи о том, чтобы болельщики и фанаты ставили на его победу, так как "поколотить украинца" он сможет еще до шестого раунда.


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