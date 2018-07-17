Астрономам впервые удалось запечатлеть центр Млечного Пути - ФОТО

Это было сделано с помощью сверхмощного телескопа MeerKAT. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 16 июня, на сайте обсерватории, ученым удалось запечатлеть область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Объект Стрелец А находится в 25 тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Стрельца. Его масса составляет 4,3 миллионов масс Солнца.

Эта область всегда окружена газопылевыми "облаками", и потому в обычный телескоп что-либо рассмотреть там невозможно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, астероид Оумуамуа, первый в истории межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, испытывает дополнительное ускорение. Его нельзя объяснить ни гравитацией Солнца и планет, ни воздействием солнечного ветра. Как сообщает N+1, группа астрономов Координационного центра изучения объектов, сближающихся с Землей, ESA вела астрометрические наблюдения Оумуамуа, чтобы уточнить его траекторию.