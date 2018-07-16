Засуха продолжает убивать природу Крыма

Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира полуострова.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так в течение двух лет показатель существующей зелени, который применяется для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях полуострова снизился до самой низкой отметки 0,3.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подчеркивают, что пренебрежение этими негативными явлениями, может привести к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова — в том числе к разрушению заповедных ландшафтов, эрозии почв, предотвращения ведения традиционного сельского хозяйства.

Данные со спутника состоянию на 2018 г.:

Данные со спутника состоянию на 2016 г .:

Как сообщал "УРА-Информ", в этом году Крым страдает от засухи и неурожая.