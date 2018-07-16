В Украине меняются правила вывоза детей за границу

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины и спустя месяц со дня опубликования.

На сегодня для выезда ребенка за границу необходимо нотариальное согласие второго родителя. Законом №8296 отменяются нотариальные согласия и вводятся несколько несложных условий.

Родителю, с которым проживает ребенок, предоставлено право решать вопрос временного выезда за пределы страны на срок не более одного месяца.

Для этого нужно иметь подтверждение факта проживания ребенка с родителем и цели поездки.

Факт проживания ребенка с родителем подтверждается решением суда или заключением органа опеки. Цель выезда ребенка может быть подтверждена любым документом: справкой от медицинского или учебного заведения, бронью билета, путевкой и прочими. С учетом ограничения пребывания за границей одним месяцем, нужно позаботиться о документальном подтверждении своевременного возвращения в страну.

Если родитель планирует вывезти ребенка за границу на срок более месяца, необходимо оформить несколько документов: решение суда или заключение органа опеки об определении для ребенка места жительства; справка о задолженности по алиментам.

Если между родителями существует договорной способ решения вопроса содержания и воспитания ребенка, но возник спор о выезде ребенка, то им придется решить его в суде.

Все вопросы по выезду ребенка за границу родители должны решать через предоставление друг другу нотариального согласия.

При составлении нотариально заверенного заявления на выезд несовершеннолетнего ребенка из Украины обязательно указывается информация о самом ребенке, родителях, страны путешествий (в том числе транзитные), цели и примерные сроки поездки. При этом, при пересечении границы обязательно иметь с собой оригинал такого документа.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада приняла за основу законопроект о порядке выезда ребенка за пределы Украины, который предусматривает возможности выезда на основании решения суда в случае отсутствия согласия одного из родителей.