01:00 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В День Независимости Украины на параде покажут новую украинскую ракетную и артиллерийскую технику

В Киеве на параде, посвященному 27-летию Независимости Украины, 24 августа, впервые примут участие новейшие образцы ракетной и артиллерийской техники украинского производства.

В День Независимости Украины на параде покажут новую украинскую ракетную и артиллерийскую технику

Как рассказал в воскресенье, 15 июля, на своей странице в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, на военном параде впервые украинцы увидят практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали только избранные.

По его словам, планируется, что по Крещатику пройдет оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная ракетная система залпового огня "Верба", новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана" и ряд других новинок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черное море вошел флагман США для совместных учений Sea Breeze-2018.


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