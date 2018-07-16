21:59 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ряд городов уже на этой неделе может остаться без воды

Харьков, Николаев, Житомир и Кривой Рог могут уже на этой неделе остаться без воды.

Ряд городов уже на этой неделе может остаться без воды

Из-за нехватки хлора для очистки воды жители этих городов в августе останутся от вордоснабжения. Об этом в понедельник, 16 июля, в эфире одной из украинских радиостанций заявила вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий.

По ее словам, на водоканалах хлор применяется круглосуточно в технологии очистки воды. Когда вода проходит предварительную очистку, она находится 24 часа в фильтрах, то есть грязная вода находится в фильтре 24 часа. И если туда не добавить хлор, то там происходит большое размножения бактерий.

Бабий также напомнила, что единственным де-факто монопольным производителем хлора в Украине стал "ДнепрАзот", а около двух месяцев назад предприятие остановилось на технологические ремонтные работы, а потом не возобновило производство.

Она также пояснила, что сейчас для водоканалов всей Украины необходимо 1200 тонн хлора для того, чтобы обеспечить месячную потребность. И если до четверга не будут найдены резервы, то в субботу уже хлора не будет, - уточнила Бабий.

Напомним, в середине июня предприятие химической отрасли "ДнепрАзот", производящее жидкий хлор, используемый водоканалами для обеззараживания питьевой воды, предупредило об остановке производства. По этой причине на водопроводно-канализационных предприятиях Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня "Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" и "PepsiCo" останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот".


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