Президент Украины умилительно поздравил великую актрису - ВИДЕО

Глава украинского государства Петр Порошенко трогательно поздравил с днем рождения актрису театру и кино Аду Роговцеву. Слова поздравления лидер страны выразил по случаю поддержки украинского режиссера Олега Сенцова на получении премии Одесского кинофестиваля.
Об этом украинский гарант сообщил на своей страничке в Facebook.
Так, в своем посте Порошенко пожелал народной артистке Украины много лет жизни и успехов в карьере.
"Талант, харизма, настойчивость, патриотизм, мудрость, невероятная свобода - это лишь малая доля добродетелей, которые олицетворяет сегодняшняя именинница, Ада Николаевна Роговцева", - отметил Порошенко.
Президент добавил, что каждый раз, когда он общается с Роговцевой, удивляется "той неисчерпаемой энергии, тому душевном теплу, которое она дарит".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент РФ Владимир Путин может принять решение о срочном осовбождении украинского политзаключенного Олега Сенцова.