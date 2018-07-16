09:58 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент Украины умилительно поздравил великую актрису - ВИДЕО

Глава украинского государства Петр Порошенко трогательно поздравил с днем рождения актрису театру и кино Аду Роговцеву. Слова поздравления лидер страны выразил по случаю поддержки украинского режиссера Олега Сенцова на получении премии Одесского кинофестиваля.

Президент Украины умилительно поздравил великую актрису - ВИДЕО

Об этом украинский гарант сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Порошенко пожелал народной артистке Украины много лет жизни и успехов в карьере.

"Талант, харизма, настойчивость, патриотизм, мудрость, невероятная свобода - это лишь малая доля добродетелей, которые олицетворяет сегодняшняя именинница, Ада Николаевна Роговцева", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что каждый раз, когда он общается с Роговцевой, удивляется "той неисчерпаемой энергии, тому душевном теплу, которое она дарит". 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент РФ Владимир Путин может принять решение о срочном осовбождении украинского политзаключенного Олега Сенцова.


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