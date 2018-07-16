По всей Украине в понедельник пройдут дожди

По всей территории синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, лишь в большинстве южных областей без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем в среднем составит 25-30 градусов тепла.

В Киеве сегодня, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь c грозой. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градуса, в Закарпатской области днем будет не больше 10-15 градусов тепла.

На севере Украины ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 21-26 градусов.

В центре страны в понедельник ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов, а в Винницкой области до 20-25 градусов.

На востоке Украины сегодня также кратковременный дождь, местами гроза, град. Ночная температура воздуха ночью составит 13-18 теплых градусов. Днем потеплеет до 21-26 градусов со знаком плюс.

На юге Украины сегодня осадков синоптики не обещают, только в Запорожской области днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градуса. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

В Крыму в понедельник также ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 градуса. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.