Пассажиры скоростных поездов смогут приобрести интересные книги

Накануне "Укрзализныця" запустила проект по продаже книг в скоростных поездах. Так. За шесть месяцев акции пассажиры приобрели более 1 тыс. 300 книг.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что пока литературу можно приобрести в "Интерсити" и "Интерсити+". Однако, компания рассматривает возможность введения такой услуги и в других поездах, а в перспективе и бук-кросинга (обмена книгами), и сотрудничества с молодыми писателями.
Кроме этой услуги "Укрзализныця" недавно ввела еще ряд сервисов для своих клиентов.
В частности, это полноценное питание в ночных поездах, возможность онлайн выбрать вагон с кондиционером и единая цена на все напитки в поездах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", КП "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 233/234 Киев - Одесса до конца августа. Кроме того, на официальном сайте ведомства предупредили пользователей о том, что на железнодорожных станциях в Казатине, Виннице, Жмеринке и Подольскую поезда будут проходить дополнительную техническую проверку.