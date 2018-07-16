Панова могут вывезти в Россию, - адвокат

На полуострове нет колоний. Об этом в воскресенье, 15 июня, рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, Евгений сейчас находится в СИЗО Симферополя. Там он будет до вступления в силу приговора - то есть приговор вступает в силу после апелляции, - пояснила правозащитница, добавив, что самую апелляцию пока не назначили.

Если после апелляции приговор будет о колонии строгого режима, то его вывезут в РФ, так как в Крыму нет колоний строгого режима, - пояснила Скрипник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "Украинских диверсантов" Евгения Панова до восьми лет колонии строгого режима.