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Панова могут вывезти в Россию, - адвокат

Осужденного в аннексированном Крыму украинского политзаключенного Евгения Панова могут вывести на территорию Российской Федерации.

Панова могут вывезти в Россию, - адвокат

На полуострове нет колоний. Об этом в воскресенье, 15 июня, рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, Евгений сейчас находится в СИЗО Симферополя. Там он будет до вступления в силу приговора - то есть приговор вступает в силу после апелляции, - пояснила правозащитница, добавив, что самую апелляцию пока не назначили.

Если после апелляции приговор будет о колонии строгого режима, то его вывезут в РФ, так как в Крыму нет колоний строгого режима, - пояснила Скрипник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "Украинских диверсантов" Евгения Панова до восьми лет колонии строгого режима.


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