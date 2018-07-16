08:16 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Омелян рассказал о возникновении двух новых международных авиакомпаний в Украине

Министерство инфраструктуры Владимир Омелян ведет переговоры с двумя международными авиакомпаниями для осуществления полетов в Украине.

Омелян рассказал о возникновении двух новых международных авиакомпаний в Украине

Как сообщил министр, в этом году в небе над Украиной появилась компания SkyUp, планируется, что к концу года она будет иметь пять бортов. Кроме того, заходит и Ryanair. Сейчас ведутся переговоры еще с двумя авиакомпаниями.

При этом, Омельян не назвал компании, с которыми ведутся переговоры. Он добавил, что сейчас наиболее целесообразным является развитие внутреннего рынка авиаперевозок.

"О международных направлений я не вижу больших проблем, то есть лед тронулся и рынок начал уже сам развиваться. Поставим вопрос по внутренних рейсов, так как цены все еще очень высоки и количество перевезенных пассажиров внутри страны очень невысока. Именно поэтому мы всячески поощряем авиакомпании летать внутри страны ", - добавил чиновник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эстонский национальный авиаперевозчик Nordica начала выполнять рейсы из Таллинна в Международный аэропорт "Киев". По словам руководителя международных продаж компании Дипак Ахлувалия, Nordica в партнерстве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines выполняет два рейса в день из Таллинна в Международный аэропорт "Борисполь", а в аэропорт "Киев" будет летать трижды в неделю.


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