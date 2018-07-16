16:19 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Оболонский райсуд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева возобновит заседание по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича 17 июля. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Оболонский райсуд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича

Согласно его словам, допрос свидетелей стороны защиты назначен на завтра в 10 часов.

"Сегодня Кобзарь сослался на два важных документа, это важно. Суд рассмотрит и изучит эти документы. Перерыв на завтра на 10 часов", - объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

По предварительным сведениям, Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. Он бежал из Киева в феврале 2014 года в разгар массовых многотысячных протестов в стране.

22 февраля 2014 года Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Сейчас экс-президент с семьей проживает в России.

В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший президент Украины Виктор Янукович от начала своего президентства находился под влиянием Российской Федерации.


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