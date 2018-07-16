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На Закарпатье таможенники изъяли около 20 килограммов янтаря - ФОТО

На Закарпатье в воскресенье, 15 июля, таможенники на границе остановили Opel Omega со словацкой регистрацией.

На Закарпатье таможенники изъяли около 20 килограммов янтаря - ФОТО

В нем было обнаружено около 20 килограммов янтаря. Как сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины, автомобиль прибыл в зону таможенного контроля пункта пропуска "Ужгород" Закарпатской таможни ГФС.

После осмотра автомобиля таможенниками и пограничниками изъяли не задекларированный камней в необработанном виде различных размеров.

Камни были скрыты в передней панели автомобиля, в водительском и пассажирском сиденьях.

Оценка обнаруженного янтаря продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 июля в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли янтаря почти на два миллиона гривен. Оперативники изъяли 50 килограммов янтаря.


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