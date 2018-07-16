На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

При этом один раз противник стрелял из запрещенного вооружения. В результате боевых действий ранен один украинский военный.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаба ООС, российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии столкновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковки, а в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет.

По данным разведки, один боевик уничтожен, еще один ранен.

Напомним, в течение дня воскресенья, 15 июня, начиная с семи часов утра до шести часов вечера боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.