09:16 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 15 июля, в течении суток боевики 29 раз открывали огонь по украинским позициям.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

При этом один раз противник стрелял из запрещенного вооружения. В результате боевых действий ранен один украинский военный.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаба ООС, российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии столкновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковки, а в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет.

По данным разведки, один боевик уничтожен, еще один ранен.

Напомним, в течение дня воскресенья, 15 июня, начиная с семи часов утра до шести часов вечера боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.


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