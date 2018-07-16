Луценко не исключает новых представлений на депутатов к осени

Как заявил в понедельник, 16 июля, во время брифинга генеральный прокурор, в целом прокуратура уже внесла представления о снятии депутатской неприкосновенности с одиннадцати народных избранников.

При этом он пообещала внести те представления, которые он уже вносил и не исключил, что будут новые. При этом, по его словам, он планирует сделать это ориентировочно за две недели до начала работы парламента после летних каникул.

Напомним, народные депутаты вернутся с каникул 3 сентября, первое же заседание парламента состоится 4 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, 19 июня Конституционный суд Украины одобрил законопроект авторства президента Петра Порошенко об упразднении депутатской неприкосновенности. Документ предусматривает снятие неприкосновенности с 1 января 2020 года. Фактически глава государства предлагает изъять из статьи 80 Конституции два пункта, которые обеспечивают народным депутатам иммунитет, дающий им возможность избежать уголовного преследования, если на то не получено согласие Рады.