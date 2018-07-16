14:52 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Конституционный суд расследует выплату зарплат прокурорам

Конституционный суд Украины сегодня 16 июля, открыл производство по вопросу заработной платы прокуроров.

Конституционный суд расследует выплату зарплат прокурорам

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, с таким же предоставлением в Конституционный суд обратились 50 народных депутатов.

Так, согласно сообщению ГПУ, суть вопроса в том, что закон Украины О прокуратуре определяет постоянный должностной оклад прокурора местной прокуратуры с 1 января 2017 в размере 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Вместе с тем, законом О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реформы межбюджетных отношений от 28 декабря 2014 года заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины дополнены нормой, которая фактически остановила действие закона Украины О прокуратуре в указанной части.

В результате должностные оклады прокуроров оказались в три раза ниже, по сравнению с суммами предусмотренными статьями закона.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр социальной политики Украины Андрей Рева утверждает, что говорить о возможности повышения минимальной зарплаты можно будет только в начале июля. По словам чиновника, в настоящее время в бюджете нет средств для повышения минимальной зарплаты.


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