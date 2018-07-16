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Хабенского внесли в базу "Миротворца"

Российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец".

Хабенского внесли в базу

Как сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье, 15 июля, на сайт причинов стало сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захвачен русскими оккупантами Крым.

Он также принимал участие в пропагандистских мероприятиях России, - говорится в сообщении "Миротворца.

Причиной внесения значится факт, что актер в июле 2018 участвовал в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного полуострова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июля пограничники не пустили в Украину российского актера Макарского.


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