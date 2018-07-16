Как выбрать горящий тур выгодно?

"Горящая путевка" - это словосочетание знакомо, наверное, очень многим. Оно позволяет исполнить свои мечты об отдыхе за границей, даже если средства ограничены. Кипр, Турция, Испания, Египет – все эти места можно посетить, воспользовавшись специальными предложениями.
Что такое горящие путевки?
Горящий тур или, как его еще называют, спецпредложение – практика, распространенная по всему миру, которая заключается в резком снижении цены тура за несколько дней до предполагаемой даты отъезда.
Большинство турфирм заранее бронирует места в отелях и на авиарейсах, но по некоторым причинам часть путевок остается непроданными, а потому они предлагаются по сниженной цене или даже по себестоимости.
Путевки считаются горящими за 2-4 дня до даты вылета для Турции и Кипра, и за 7-10 дней в визовые страны, к примеру, в Испанию. Любой путешественник может найти для себя оптимальное предложение с мая по октябрь, но чаще всего горящие туры появляются в мае или в октябре.
Для кого горящий тур лучшее решение?
Несмотря на всю свою привлекательность, горящие путевки подходят далеко не всем путешественникам. Вы отлично проведете время, если:
- Можете спланировать свой отпуск в любой момент и не зависите от обстоятельств.
- Легко относитесь к путешествиям и предпочитаете посещать разные места и страны.
- Высокое качество условий проживания для вас не является приоритетным.
- Не любите большого скопления туристов, что характерно для отдыха в сезон.
- Имеете возможность сразу полностью оплатить путевку.
Особенности горящих путевок
Горящие путевки — это действительно реальная возможность хорошо отдохнуть за небольшие деньги. Но туристам, решившим приобрести для себя такое предложение, стоит учитывать:
- "Низкосезонный" сервис. Главный плюс отдыха в начале или в конце сезона – минимальное количество туристов.
- Полная оплата. Горящие путевки оплачиваются сразу, то есть, при оформлении тура, путешественнику нужно вести всю сумму.
- Ограниченное время. Горящий тур предполагает вылет через несколько дней, а потому он идеально подойдет для человека, легкого на подъем.
- Ограниченные предложения. Туроператор заранее формирует предложения, а потому изменить дату вылета, срок отдыха или другие условия невозможно.
Некоторые люди напрасно опасаются горящих путевок, ведь в них нет никакого подвоха. Напротив, вы можете превосходно отдохнуть, приобретя тур на 20, а то и 50% дешевле.