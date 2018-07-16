Как выбрать горящий тур выгодно?

Что такое горящие путевки?

Горящий тур или, как его еще называют, спецпредложение – практика, распространенная по всему миру, которая заключается в резком снижении цены тура за несколько дней до предполагаемой даты отъезда.

Большинство турфирм заранее бронирует места в отелях и на авиарейсах, но по некоторым причинам часть путевок остается непроданными, а потому они предлагаются по сниженной цене или даже по себестоимости.

Путевки считаются горящими за 2-4 дня до даты вылета для Турции и Кипра, и за 7-10 дней в визовые страны, к примеру, в Испанию. Любой путешественник может найти для себя оптимальное предложение с мая по октябрь, но чаще всего горящие туры появляются в мае или в октябре.

Для кого горящий тур лучшее решение?

Несмотря на всю свою привлекательность, горящие путевки подходят далеко не всем путешественникам. Вы отлично проведете время, если:

- Можете спланировать свой отпуск в любой момент и не зависите от обстоятельств.

- Легко относитесь к путешествиям и предпочитаете посещать разные места и страны.

- Высокое качество условий проживания для вас не является приоритетным.

- Не любите большого скопления туристов, что характерно для отдыха в сезон.

- Имеете возможность сразу полностью оплатить путевку.

Особенности горящих путевок

Горящие путевки — это действительно реальная возможность хорошо отдохнуть за небольшие деньги. Но туристам, решившим приобрести для себя такое предложение, стоит учитывать:

- "Низкосезонный" сервис. Главный плюс отдыха в начале или в конце сезона – минимальное количество туристов.

- Полная оплата. Горящие путевки оплачиваются сразу, то есть, при оформлении тура, путешественнику нужно вести всю сумму.

- Ограниченное время. Горящий тур предполагает вылет через несколько дней, а потому он идеально подойдет для человека, легкого на подъем.

- Ограниченные предложения. Туроператор заранее формирует предложения, а потому изменить дату вылета, срок отдыха или другие условия невозможно.

Некоторые люди напрасно опасаются горящих путевок, ведь в них нет никакого подвоха. Напротив, вы можете превосходно отдохнуть, приобретя тур на 20, а то и 50% дешевле.