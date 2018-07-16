12:58 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Денисова просит Порошенко помочь обменять задержанных в Крыму украинских рыбаков на моряков "НОРДа"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко за помощью.

Денисова просит Порошенко помочь обменять задержанных в Крыму украинских рыбаков на моряков

Она просит главу госудпарства помочь обменять украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией, на моряков "НОРДа", задержанных Государственной пограничной службой Украины. Как сказано в сообщении пресс-службы украинского омбудсмена, опубликованном в понедельник, 16 июня, семьи задержанных рыбаков попросили Денисову помочь вернуть моряков на материковую часть Украины.

По их данным на судне "ЯМК-0041" находились пять граждан Украины.

После задержания их в течение двух месяцев принудительно удерживают на территории аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокат Эдем Семедляев заявлял, что задержанные возле берегов аннексированного Крыма члены экипажа украинского судна "ЯМК-0041" отказались от приема пищи.

Позже уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к задержанным не пускают адвокатов.


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